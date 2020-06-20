"Koronavirüs salgını sürecinde yerel sanatçılar uluslararası görünürlük kazandı"

Koronavirüs salgını sürecinin 'Yeni Normalleşme' döneminde gündelik hayat kısmen eskiye dönse de, kültür sanat faaliyetleri hâla online olarak devam ediyor.

Salgının etkisiyle birçok sanatçı sergilerini ileri tarihe ertelerken, birçok sanatçı ise eserlerini dijital ortamda sergiliyor. Anadolu dokuma kültürünü dünyaya tanıtan “Anadolu’nun Sessiz Dili" yeni koleksiyonu ile Türkiye’yi dünyada tanıtan ünlü modacı Fırat Neziroğlu, yeni sürecin kültür ve sanat hayatına artı ve eksilerini anlattı.

İsmine özel dokuma tekniği ile öne çıkan ve dünyada portre dokuyan Fırat Neziroğlu, “Sanatseverler artık her şeyi online olarak yeniden konumlamaya başladılar. Sanatçılarda bu yeni konumda yeni işler yapmaya devam ediyor. Artık internete ulaşabilen herkes bizim işlerimize ulaşabiliyor. Biz de sanatçılar olarak bu süreçte belki biraz daha global ve ulaşılabilir olduk. İnternete ulaşabilen herkes bizim işlerimize ulaşabiliyor artık .Bu süreçte sergilerimize ara vermek durumunda kaldık. Benim şu anda Lizbon’da eserlerim sergileniyor; daha doğrusu sergileniyor demek artık doğru değil. Çünkü insanlar izleyemiyorlar. Bu nedenle süreç devam ederken yeni projelerimizin tamamını dijital yöne doğru çevirme kararı aldık. Online olarak belki de daha çok kişiye ulaşacağız ama, sanat eseri bence yüz yüze gelebildiğimiz ve işlerle bakışabildiğimiz ve onları hissedebildiğimiz zaman daha değerli oluyor. Bu yeni normalde bu hissi nasıl yakalayacağız bunu hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.