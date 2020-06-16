Koronavirüs salgını sürecinde kredi kartı başvuruları yüzde 104 artış gösterdi

Koronavirüs salgını sürecinde kredi kartı başvuruları arttı. Kredi kartı başvuruları mart, nisan ve mayıs aylarında önceki aylara göre ortalama yüzde 104 artış gösterdi.

Hesapkurdu.com verilerine göre Türkiye’de ilk Koranavirüs vakalarının görüldüğü mart ayında bir önceki aya göre kredi kartı başvuruları yüzde 110 arttı. Kredi kartı başvurularındaki artış nisan ayında da yüzde 110 şeklinde olurken, mayıs ayında artış hızı yüzde 93 ile küçük bir azalma gösterdi. Türkiye’de mart, nisan ve mayıs aylarının genelinde kredi kartı başvuruları ortalama yüzde 104 arttı.

'Yeni Normalleşme' sürecinin başlamasıyla birlikte haziran ayında düşüşe geçen kredi kartı taleplerinin temmuz ayında salgının gidişatıyla ilgili aksi bir durumun olmaması durumunda eskiye döneceği öngörülüyor. Salgın dönemindeki artışta temel olarak nakit akışındaki daralma ve ekonomideki olası belirsizliğin büyük bir etkisi olduğu belirtiliyor.