Koronavirüs salgını sürecinde hastaneye gitmek ne kadar riskli?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Meral Sönmezoğlu, normalleşme sürecinde hastanelere gitmenin güvenli olup olmadığı konusuna açıklık getirdi. Sönmezoğlu, "Muayene olmak ya da kontrollerini yaptırmak isteyen hastalar, artık hastanelere gidebilir. Burada önemli olan ‘yeni normal' anlayışı doğrultusunda maske, eldiven, hijyen koşullarına uygun hareket etmektir" dedi.

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, Meral Sönmezoğlu, "Gerekli tüm önlemleri, nereye gidersek gidelim, sokağa her çıktığımızda almalıyız. Özellikle, kalp, mide, bağırsak problemleri gibi ciddi rahatsızlıklar ve kronik hastalıklarla ilgili sorunlarda geç kalmadan hekime başvurulması gerekir" uyarısında bulundu.

Sönmezoğlu şunları kaydetti:

Mart ayından itibaren hastanelerde alanlar sınırlandırıldı. Covid-19 hastalarının bakıldığı yerler ve diğer sağlık sorunlarına sahip olan hastaların tedavi edildiği alanlar birbirinden ayrıştırıldı. Hastaneler, hem hastaya tanı koymak, hem de hastanelere gelenleri korumak adına iyi yapılandı. Covid-19 hastalarının bir bölümü evde tedavi edildi. Bilim Kurulu'nun önerdiği ulusal rehberler bize yol gösterdi. Aldığımız önlemler, ABD ve Avrupa ülkelerinden çok daha iyi noktalarda olmamızı sağladı.

Covid-19 hastaları farklı klinik tablolarla gelmeye devam edecek. O yüzden kapı triyajı ve her çalışanın maske kullanımı, tüm hastanelerde devam edecek.

Tam olarak eski düzen olmayacak ama tedbirlerle hayat normale dönmeye başlayacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri de dahil olmak üzere artık tüm hastaneler online işlemlere başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde birçok değişime hazırlıklı olmalıyız.