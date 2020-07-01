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Ekonomi

Koronavirüs salgını sonrasında bankacılık sektörünün ilk Eurobond tahvil ihracı gerçekleşti

01 Temmuz 2020 17:58

Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörünün ilk Eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5,5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6,80 olarak gerçekleşti. Tahvil ihracına, beklenenin yaklaşık 3 katı seviyesinde, 1.5 milyar dolarlık talep geldi.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirilen ihraca 3 kat talep gelmesine dikkat çeterek, "Bu güçlü talep yatırımcıların Türkiye,  bankacılık sektörü ve Akbank'ın yüksek büyüme potansiyeline duyduğu güvenin bir sonucu" dedi.

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