Koronavirüs salgını sanal müzelere ilgiyi artırdı; ziyaretçi sayısı bir milyona dayandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını nedeniyle evde kalanlar için hayata geçirdiği sanal müzeleri Mart ayından bu yana 800 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Turizmi en çok besleyen kültür sanat alanlarından milyonlarca nadide esere ev sahipliği yapan müzelerden 13'ü ise bu süreçte https://sanalmuze.gov.tr adresinde sanal ortamda ziyarete açıldı.



Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Göbeklitepe Örenyeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci Meclis Binası), Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Troya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Gazi Müzesi Samsun, Etnoğrafya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Zeugma Müzesi, Gaziantep ve Çorum Müzesi, geride kalan sürede 810 bin 410 kez ziyaret edildi.

En çok Göbeklitepe ziyaret edildi

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yabancı ve yerli turistlerce Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilen tarihi mekanların başında gelen Göbeklitepe Örenyeri 255 bin 150 kez gezilerek, sanal müzeler içerisinde en çok görülen yer oldu.

Kurtuluş Savaşı müzesi

Cumhuriyet'in dönüm noktasına şahitlik yapan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çalışmalarını yürüttüğü Birinci Meclis Binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 140 bin 925 kez gezildi.



Efes Müzesi sanal müzeler içerisinde en çok gezilenler arasında yer alırken, onu sırasıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Troya Müzesi takip etti.