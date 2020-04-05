Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan tüketicinin alışveriş listesi de değişti: Turşu alımı rekor kırdı, maya satışları artarak devam ediyor

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle başlayan bireysel karantinaların başladığı ilk hafta, kolonya, sirke, makarna ve bakliyat satışları ön plana çıkarken, araştırmalar, ikinci haftada atıştırmalık raflarının rağbet görmeye başladığını ortaya koydu.

25-31 Mart haftasında ise bağışıklığı güçlendirici etkisinin öne çıkması ile turşu satışlarda rekor kırarken, eve kapanan tüketicinin 3 haftadır istikrarla aldığı ürün ise hamur ve ekmek mayası oldu.

Sözcü gazetesinden Sayime Başçı'nın haberine göre, Ipsos Araştırma Şirketi tarafından hane tüketim paneli üzerinden hazırlanan araştırma, salgın sonrası tüketici alışverişlerinde her hafta farklı parametrelerin öne çıktığını ortaya koydu.

25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen araştırmaya göre, içecek ürünlerindeki artış yüzde 85'i aşarken, bağışıklık sistemini güçlendirici olduğuna yönelik haberlerin de etkisi ile turşu satın alımları yüzde 129 artarak rekor kırdı. Bunu diş macunu ve diş fırçası izlerken, evde yemek yapma sayısının artması ile birlikte, sos salça satışlarında da büyük artışlar görüldü. Araştırmaya göre, dondurma, turşu, hazır yemekler, yoğurt, reçel-bal ve soslar listeye ilk defa giren gıda kategorileri oldu.

Öte yandan sosyal medya paylaşımlarında da etkisini gösteren evde ekmek ve hamur işlerine yönelme furyası maya satışlarına da yansımış durumda. Araştırmaya göre, 3 haftadır satışlarını artırarak devam eden tek ürün maya oldu.

İlk hafta kolonyada görülen artışlar ise geçen haftaki satışlara yansımadı. Bir diğer stok ürünü olan makarnada ise satışlar hız kesti. Ipsos araştırmasına göre, Türkiye'de hanelerin hızlı tüketim ürünleri satın alımlarında en yüksek sayıda tercih ettiği 5 kategori sıralaması yine değişmedi. Bisküvi – kek, süt, çikolata kaplama, peynir ve makarna en çok satın alım yapılan kategoriler oldu.