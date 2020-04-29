Koronavirüs salgını, müstakil evlerin fiyatını uçurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışanların bir bölümü müstakil ev arayışına girince fiyatlar bir anda fırladı. Arama motorlarında bahçeli ev arayışı yüzde 252 artış gösterdi. İstanbul'da müstakil konutların metrekare fiyatı 6 bin 747 TL oldu. Türkiye genelinde ise müstakil konutların fiyatı ortalama yüzde 25 arttı.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan Koronavirüs salgını, toplumların yaşama bakış açısını belli ölçülerde değiştirirken, bu durum konut fiyatlarını da etkiledi. ‘Evde kal’ tedbirleriyle toplumun evden çalışmayı deneyimlediği bu günlerde müstakil konutlara talep arttı. Covid-19, yurttaşın konut alışkanlıklarını da yeniden şekillendirdi.

Müstakil konutlarda satış bedelleri İstanbul'da yüzde 11, Antalya ve Bursa'da yüzde 22, Muğla'da yüzde 20, İzmir'de ise yüzde 15 artış gösterdi.

Her ilde fiyatlar arttı

Salgın etkisinden sonra müstakil konutların metrekare fiyatı İstanbul'da 6 bin 747 TL, Muğla'da 7 bin 545 TL, Antalya'da 3 bin 945 TL, İzmir'de 5 bin 786 TL, Aydın'da 3 bin 603 TL, Bursa'da 3 bin 42 TL oldu. İstanbul'da müstakil konut kiraları ise yüzde 7 artış gösterirken, Antalya'da yüzde 21, İzmir'de yüzde 17, Muğla'da ise yüzde 7 arttı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Endeksa'nın analizinde, Türkiye genelinde müstakil konutların fiyatı ortalama yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 artış gösterdi.

Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Müstakil konutlara ilgi son günlerde arttı. Bu durum satış ve kiralarda da artışa sebep oldu. Fakat henüz pazarda bunu karşılayacak işlemler gerçekleşmedi” dedi.