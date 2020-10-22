Koronavirüs salgını makyaj alışkanlıklarını da değiştirdi: Yüzü kapatan maskeler ruj satışlarını düşürdü

Koronavirüs salgınıyla gelen maske takma zorunluluğu nedeniyle ruj satışlarında düşüş gözlenirken, göz makyajı ve cilt bakım ürünleri satışında ise artış gözlendi.

Dünya'dan Yener Karadeniz'in haberine göre, büyüklüğü 15 milyar TL’ye yaklaşan kozmetik sektöründe maske kullanımı satışları da etkiledi.

Doğrudan Satış Derneği (DSD) Başkanı Orkun Gül, derneğe üye büyük şirketlerin mart-ağustos dönemi satış rakamlarına göre saç, vücut bakımı kategorilerinde yer alan ürünlerin satışında artış; renkli kozmetik ve parfüm kategorilerinde ise daralma yaşandığını anlattı. Gül, renkli kozmetikte özellikle dudak ve yüz makyajı alt kategorilerinde düşüşün daha fazla olduğunu söyledi.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş da koronavirüs pandemisinin tüketim alışkanlıklarında köklü değişikliklere neden olduğunu söyledi.

Pandeminin ilk dönemlerinde özellikle hijyen ve kişisel bakım ürünlerine olan ilginin arttığını belirten Yurddaş, yine bu dönemde stoklama davranışlarında ise yüzde 10’luk artış yaşandığını anlattı.

Normalleşme süreciyle birlikte yavaş yavaş eskiye dönüşün hızlandığını belirten Yurddaş, “Ofise dönüş ile birlikte kozmetik ürünlerine olan ilgi yeniden arttı. Yüzlerimizin yarısını kaplayan maskeler nedeniyle kozmetik tercihlerinde de fondöten, ruj gibi ürünlerdense maskara, far, göz kalemi gibi göz makyaj ürünlerine olan talep, cilt ve dudak makyaj ürünlerine göre daha fazla gerçekleşti. Bu dönem en çok talep gören ürünler arasında ise yüz kremleri, cilt bakım maskeleri ve maskaralar bulunuyor. Genel olarak baktığımızda ise müşterilerimizin hem hijyen hem cilt bakım hem de başta göz makyajı olmak üzere kozmetik ürünlerine talep gösterdiklerini görüyoruz” dedi.

L’Occitane Türkiye Genel Müdürü Pınar Akçam ise göz makyaj ve bakım ürünlerine olan ilginin daha çok arttığını belirterek, “Kozmetik sektöründe ana kategorileri düşündüğümüzde, en çok küçülen kategori yine öncelikli makyaj grubu olmakla birlikte, genel bir küçülme olduğunu öngörebiliriz. Dünya üzerinde tüm büyük kozmetik gruplarında global çerçevede bakıldığında pandemi başlangıcından bugüne kadar en az yüzde 20-30 küçülme yaşandı. Bizim ülkemizde de kur artışlarından arındırılmış satışlara baktığımızda benzer bir tablo söz konusu oldu” diye konuştu.