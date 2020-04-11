Koronavirüs salgını, kadın liderlerin kriz yönetiminde daha iyi olduğunu mu gösteriyor?

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Byline Times köşe yazarı CJ Werleman, Koronavirüs kriziyle en başarılı biçimde başa çıkan ülkelerin kadın liderlere sahip olduğuna dikkat çekti.

Werleman, "Koronavirüs'le küresel mücadelede Yeni Zelanda ve Almanya'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yeni Zelanda neredeyse virüsü tamamıyla 'ezdi', Almanya'daki durum ise Fransa, İtalya, İspanya, Rusya, Hollanda ve Britanya'dan çok uzak" yazdı.

Yeni Zelanda'da başbakanlık görevini Christchurch saldırılarından sonraki sağduyulu durşuyla alkış toplayan Jacinda Ardern, Almanya'nın liderliğini ise Angela Merkel yapıyor. Werleman, uluslararası politikada bir kadın lider görmenin ne kadar nadir olduğuna dikkat çekti.

Köşe yazarı Werleman, "Yeni Zelanda ve Almanya krizde kadın liderler daha az siyasi, daha kararlı, daha çok uzmanlardan fikir almaya açık ve kriz anlarında daha sakin olduğu için mi diğer ülkelerden daha iyi performans gösteriyor?" diye sordu.

Werleman'ın aktardığına göre 2019'da Harvard Business review tarafından yapılan bir araştırmada kadınlar, "İyi liderleri kötülerden ayıran 19 kriterin" 17'sinde erkeklerden daha yüksek puan aldı.

Araştırmaya göre kadınlar daha girişimci olma, kendini geliştirme, sonuç odaklı olma ve dürüstlük konularında erkeklerden çok daha başarılı.

Werleman bu duruma rağmen dünya liderlerinin yüzde 7'sinden azının kadın olduğunu bildirdi.

Erkek liderlerin kendine olması gerekenden fazla güvendiğini yazan Byline Times yazarı, buna örnek olarak Trump'ı gösterdi; "O ordu hakkında generallerden, ekonomi hakkında ekonomistlerden, bilim hakkında bilim insanlarından, salgın hastalıklar konusunda epidemiologlardan fazlasını bildiğini düşünüyor.Belki bu yüzden ABD en yüksek Covid-19 enfeksiyonu oranına sahiptir" dedi.

Werleman, yazısına şöyle son verdi:

"Sadece kadınların yönettiği bir dünyada Covid-19 felaketi olmazdı gibi davranmıyorum, ancak şunu biliyorum; yaşadığımız gezegen yüksek ofislerde daha az kendine abartılı biçimde güvenen ve hak etmediği yerlere gelen erkek, daha fazla sessizce kendine güvenen ve işinde fazlasıyla başarılı kadınlarla çok daha iyi bir yer olurdu"