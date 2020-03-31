Koronavirüs salgını hakkında üç ay önce uyaran astrolog Güner: 2020'de dünyayı, tarih ve sosyoloji kitaplarında yerini alacak olaylar bekliyor

2020 hafızalarımıza kazınacak. Tarih ve sosyoloji kitaplarında yerini alacak türden olaylar bekliyor dünyayı ve Türkiye'yi. Eski tüm sistemlerin büyük kriz ve önemli olaylar ile bitip yeni bir düzene geçiş senesi olacak 2020. Kapitalist sistemin çöküp yerine insan temelli bir sisteme geçiş!

Nisan ayında Uranüs, Türkiye haritasında Güneş'in tam karşısından geçecek, bu da hem parlamento ve bakanlıklarla ilgili ani ve skandal değişimlere işaret ettiği gibi bazı grev ve protestoları gündeme getirebilir.

5 Nisan'da (+/- 10 gün) yine Mart ve Haziran diplomatik ilişkilerde ilginç zaman dilimi. Provokasyona gelinmemesi gereken aylar bunlar. Eğitim ve sınav sisteminde değişiklikler olabilir.

2020 Amerika'nın güç ve toprak kaybı yaşayacağı bir sene olarak tarihe geçebilir. Medeniyetin ve gücün batıdan doğuya kaymaya başlayacağı bir sene göreceğiz. Çin ve Rusya, Amerika'nın yerini alacak.

Türkiye'nin 2019/2020 Güneş Dönüşü haritasında “Başak” yükselmekte. Hizmet sektöründe önemli değişimler olabilir. Salgınların artabileceği bir sene olabilir.

Başak burcu Türkiye haritasında 4. evi temsil etmekte. 4. ev temaları da ülkenin gündem maddesi içinde yer alacak demektir. 4. ev ise muhalefet, topraklar, tarım, yer altı kaynakları, madenler, muhalefeti sembolize eder.

Özellikle Mart ve Nisan'da muhalefet partilerinde yönetmelik değişikliği, parti içindeki isimlerin görev değişikliği ya da liderlerin değişimi olabilir.

Muhalefetten sağlık sektörüne, sendikalardan askeri düzene, eğitimden medyaya kadar bir dizi büyük değişimler bizi bekliyor.

Yeni Ay Türkiye haritasında 2. evde meydana gelecek. Yeni ekonomik modeller, uygulamalar, vergi uygulamaları, faizler, kredilerde önemli büyük ve radikal değişimlerin olacağını bekleyebiliriz.

Zira Güneş ile Uranüs arasındaki zorlu görünüm, şok edici ani kur dalgalanmalarını, beklenmeyen sert çıkış ve aynı sertlikte düşüşlerin olabileceğine işaret etmekte.

Alışılagelmiş kuralların çok dışında seyreden bir kur süreci söz konusu olabilir. Ya da ekonomik gelişmeler beklenenden, alışılagelmişin çok dışında yöntemler kullanılabilir.