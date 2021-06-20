Koronavirüs salgınında 30 yaşı ve üzerindekilere aşılama başladı

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama yaşının 30'a düşmesinin ardından, randevu alanlar ve evleri hastaneye yakın olanlar aşılarını yaptırdı.



Avcılat'da aşı olmak isteyenler, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne akın etti. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının ardından 30 yaşını dolduranlar da aşılanmaya başlandı. Hastanenin yakınında oturanlar, evlerinin hastanenin yanında olmasının da etkisiyle randevu almadan hastaneye gelip aşı oldu. Bazıları, aşı yaşının 30'a inmesi ve bugüne denk gelmesini "Babalar Günü hediyesi" olarak değerlendirdi. Aşı olanlara bugün duş almamaları, en az bir gün alkol kullanmamaları tavsiye edildi. (DHA)