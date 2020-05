Koronavirüs salgını boyunca sosyal izolasyonun önemi; işte örnekler

Bilim içerikleri üreten Youtube kanalı It's Okay To Be Smart'ta Joe Hanson'ın anlatımıyla tüm dünyaya yayılan ve 13 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınında 'Toplumun sosyal faaliyetlerden izole edilmesi ve vaka sayısının en aza indirgenmeye çalışılması'nın neden önemli olduğu örnekler ve çizelgelerle açıklandı.

Videoda, salgın sürecinde 'maçların iptal edilmesi, büyük toplanma festivallerin iptal edilmesi, okulların ve iş yerlerinin geçici süre kapatılması ve sağlık yetkililerinin sert tedbirler alması' Koronavirüs gibi salgınların çok hızlı yayılabilme özelliğinin olmasıyla açıklandı.

Koronavirüs gibi salgınlarda hasta sayısının çoğalması bir göletin içindeki Nilüfer'lerin çoğalmasına benzetilen videoda bir adet Nilüfer çiçeğinin olduğu havuzda 54. güne kadar Nilüfer çiçeklerinin havuzun sadece yüzde 1'ini kapladığı ancak onu takip eden 7 gün içinde Nilüfer çiçeklerinin havuzun neredeyse tamamını kapladığına dikkat çekildi.

Videoda sağlık yetkilerinin Koronavirüs salgını sürecinde asıl korktuğu şeyin sağlık kurumlarının kapasitesinin vakalardaki anormal artış ile yetersiz kalması olarak açıklandı.

Videoda salgının yayılma hızını düşürmenin en etkili yolunun vaka sayısını azaltmak ve mümkünse hiç olmayacak konuma getirmek olduğu söyleniyor.

Salgınların yayılma sürecinde tarihsel örneklerden de yola çıkılan videoda, 1918 yılında ABD'nin Philadelphia şehrinde görülen grip salgınında insanların sosyal temasına neden olacak toplanma etkinliklerinin iptal edilmemesi sonucunda ilk haftada 4500 kişinin öldüğüne işaret edildi.

Aynı tarihte St. Louis şehrinde ilk vakaların görülmesiyle iki gün sonra okulların kapatılması gibi önlemler alınmasının sonucunda ise iki şehrin salgına karşı başarısı şu grafikle karşılaştırıldı;