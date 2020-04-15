Koronavirüs salgın krizini en iyi hangi ülke yönetti?

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina yöntemlerinin uygulandığı dünyada Covid-19 hastalığına karşı en güvende olan vatandaşlar hangi ülkede? Yeni bir araştırmaya göre sağlık ve ekonomik kaygıların arttığı bu dönemde Avrupa'da en güvende olan vatandaşlar Almanya'da, dünya kategorisinde ise İsrail'de yaşıyor. Araştırmada salgın döneminde en güvenli ülke sıralamasında 36. sırada yer alan Türkiye bazı Doğu Avrupa ülkelerinin önünde yer alırken, salgına karşı geç önlem almakla eleştirilen Amerika Birleşik Devletleri ilk 40 ülke arasına giremedi.

Deep Knowledge Group tarafından yapılan araştırmaya göre Covid-19 krizini küresel ölçekte en iyi İsrail yönetiyor. İkinci sırada Almanya üçüncü sırada Güney Kore geliyor.

Hesaplama nasıl yapıldı?

Euronews'in haberine göre, Londra merkezli yapay zeka ve veri analizi şirketi Deep Knowledge Group, Koronavirüs ile mücadele eden ülkelerden vakaların ilk ortaya çıktığı andan itibaren aldığı büyük miktarlardaki verileri analize ederek bunları karşılaştırmalı olarak raporluyor.

Ülkelerin sağlık ve güvenlik düzeyini araştırırken eldeki veriler uyarınca 'Karantina Etkinliği'. 'Hükümetin Krizi Yönetme Etkinliği', 'İzleme ve Tespit' ile 'Acil Tedavi Kapasitesi' gibi 4 farklı kategoride 24 parametre kullanıldı.