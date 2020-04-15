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Dünya

Koronavirüs salgın krizini en iyi hangi ülke yönetti?

talya'nın Milano kentinde maske takan bir kadın/24 Şubat

15 Nisan 2020 22:49

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina yöntemlerinin uygulandığı dünyada Covid-19 hastalığına karşı en güvende olan vatandaşlar hangi ülkede? Yeni bir araştırmaya göre sağlık ve ekonomik kaygıların arttığı bu dönemde Avrupa'da en güvende olan vatandaşlar Almanya'da, dünya kategorisinde ise İsrail'de yaşıyor. Araştırmada salgın döneminde en güvenli ülke sıralamasında 36. sırada yer alan Türkiye bazı Doğu Avrupa ülkelerinin önünde yer alırken, salgına karşı geç önlem almakla eleştirilen Amerika Birleşik Devletleri ilk 40 ülke arasına giremedi.

Deep Knowledge Group tarafından yapılan araştırmaya göre Covid-19 krizini küresel ölçekte en iyi İsrail yönetiyor. İkinci sırada Almanya üçüncü sırada Güney Kore geliyor.

Hesaplama nasıl yapıldı?

Euronews'in haberine göre, Londra merkezli yapay zeka ve veri analizi şirketi Deep Knowledge Group, Koronavirüs ile mücadele eden ülkelerden vakaların ilk ortaya çıktığı andan itibaren aldığı büyük miktarlardaki verileri analize ederek bunları karşılaştırmalı olarak raporluyor.

Ülkelerin sağlık ve güvenlik düzeyini araştırırken eldeki veriler uyarınca 'Karantina Etkinliği'. 'Hükümetin Krizi Yönetme Etkinliği', 'İzleme ve Tespit' ile 'Acil Tedavi Kapasitesi' gibi 4 farklı kategoride 24 parametre kullanıldı.

Örneğin ülkeler ilk kısıtlamaları uygulamaya soktuğunda ne sıklıkla bu kısıtlamaların ihlal edildiği, seyahat yasağının kapsamı, Covid-19 testlerinin ne zaman hazır hale getirilebildiği ve hastanelerin ne kadar iyi sağlık ekipmanlarına sahip olduğu gibi konularda veriler analiz edildi.

Araştırmada, Avrupa'da ilk sırada çıkan Almanya'nın özellikle 'Hükümetin Krizi Yönetme Etkinliği' alanında iyi bir performans sergilediğine dikkat çekildi. Almanya, salgın ortaya çıkar çıkmaz çok sayıda kişiyi teste tabi tutmuştu. Vaka sayısının yüksek olduğu Almanya'da ölüm oranını az olması, hükümetin ilk andan itibaren yoğun test sayısı ile tedbir alma çalışmalarına bağlanıyor.

Raporda ilk sıradaki İsrail, ikinci sıradaki Almanya ile dokuzuncu sıradaki Japonya ile ilgili ayrıntılı bilgi veriliyor.

Analiz şirketinin ülkelerin risk sıralamasını ölçtüğü araştırmasında ise en riskli 20 ülkenin Covid-19 enfeksiyon ile ölüm oranları, karantina izleme süreci, tespit, yönetim gibi birçok faktörü incelendi. Araştırmada İtalya, ABD, İngiltere, İspanya ve Fransa en riskli ilk beş ülke oldu. En riskli 20 ülke arasında Türkiye yer almadı.

Deep Knowledge Group, verileri ülkelerin kamu kurumları ile Dünya Sağlık Örgütü ve Johns Hopkins gibi salgına ilişkin veritabanına sahip yerlerden aldığını açıkladı.

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