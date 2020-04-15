Koronavirüs salgın krizini en iyi hangi ülke yönetti?

Örneğin ülkeler ilk kısıtlamaları uygulamaya soktuğunda ne sıklıkla bu kısıtlamaların ihlal edildiği, seyahat yasağının kapsamı, Covid-19 testlerinin ne zaman hazır hale getirilebildiği ve hastanelerin ne kadar iyi sağlık ekipmanlarına sahip olduğu gibi konularda veriler analiz edildi.
Araştırmada, Avrupa'da ilk sırada çıkan Almanya'nın özellikle 'Hükümetin Krizi Yönetme Etkinliği' alanında iyi bir performans sergilediğine dikkat çekildi. Almanya, salgın ortaya çıkar çıkmaz çok sayıda kişiyi teste tabi tutmuştu. Vaka sayısının yüksek olduğu Almanya'da ölüm oranını az olması, hükümetin ilk andan itibaren yoğun test sayısı ile tedbir alma çalışmalarına bağlanıyor.
Raporda ilk sıradaki İsrail, ikinci sıradaki Almanya ile dokuzuncu sıradaki Japonya ile ilgili ayrıntılı bilgi veriliyor.
Analiz şirketinin ülkelerin risk sıralamasını ölçtüğü araştırmasında ise en riskli 20 ülkenin Covid-19 enfeksiyon ile ölüm oranları, karantina izleme süreci, tespit, yönetim gibi birçok faktörü incelendi. Araştırmada İtalya, ABD, İngiltere, İspanya ve Fransa en riskli ilk beş ülke oldu. En riskli 20 ülke arasında Türkiye yer almadı.
Deep Knowledge Group, verileri ülkelerin kamu kurumları ile Dünya Sağlık Örgütü ve Johns Hopkins gibi salgına ilişkin veritabanına sahip yerlerden aldığını açıkladı.