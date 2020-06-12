Koronavirüs şakası yapan Dele Alli'ye 1 maç men ve 500 bin sterlin para cezası

Tottenham'ın 24 yaşındaki yıldız futbolcusu Dele Alli sosyal medya hesabından yaptığı Koronavirüs şakası nedeniyle 1 maç men ve 500 bin sterlin para cezası aldı.

24 yaşındaki oyuncu Şubat ayında sosyal medya hesabından Asyalı bir vatandaşı paylaşarak Koronavirüs şakası yapmıştı.

Dele Alli, kişisel Snapchat hesabından yayınladığı bir videoda havaalanındayken Asyalı bir adamla aynı ortamda olduğu için maske takmış ve bu hareketiyle tepki çekmişti. Alli sosyal medyada ırkçılıkla suçlanmış ve sonrasında videoyu silmişti.

Alli daha sonra video nedeniyle özür dilemiş "Komik değildi ve bunu fark eder fark etmez videoyu sildim. Hem kendimi hem de kulübümü hayal kırıklığına uğrattım. Bu hakkında şaka yapılmaması gereken bir konu. Çin'deki herkese sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Manchester United maçında yok!

Premier Lig yönetimi Tottenham’ın yıldızına bu paylaşım nedeniyle 1 men sahalardan men ve 500 bin sterlin para cezası verdi.

Dele Alli, 19 Haziran’da Manchester United’a karşı Tottenham forması giyemeyecek.