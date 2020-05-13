Koronavirüs sağlık hizmetlerini tehdit ediyor; Unicef "Günde 6 bin çocuk ölebilir" dedi

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Birleşmiş Milletler'e bağlı Unicef, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık sistemlerinde oluşan yoğunluğun, gelecek 6 ay boyunca günde yaklaşık 6 bin çocuğun önlenebilir başka sebeplerden ölümüne neden olabileceğini açıkladı.

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'nun Lancet Küresel Sağlık Dergisi'nde yayımlanan raporuna göre, Covid-19 nedeniyle anne ve bebek sağlığı için aşı, doğum sonrası bakımı gibi gerekliliklerin yerine getirilememesi altı ay içinde 5 yaş altındaki çocuk ölümlerinde 1.2 milyon artışa neden olabilir.

Rapora ilişkin açıklamayı değerlendiren Unicef Britanya Yöneticisi Sacha Deshmukh, "Bu pandemi kesinlikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çocukların yaşadığı ben büyük küresel kriz" ifadelerini kullandı. Deshmukh, "Dünya genelinde çocuklara destek sistemleri yavaşladı, sınırlar kapatıldı, eğitim durdu, gıda kaynakları kesildi. Britanya'da bile çocuklar kızamık salgını tehlikesiyle karşılaşıyor" dedi.

"En iyi senaryoda bile çocuk ölümleri yüzde 9.8 artacak"

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu tarafından yapılan araştırma, sağlık sistemlerinin yüzde 15 oranında kesildiği en iyi senaryoda çocuk ölümlerinde yüde 9.8, anne ölümlerinde ise yüzde 8.3'lük artış yaşanabileceğini ortaya koydu. Raporu hazırlayan bilim insanları, "Eğer sağlık sistemi bozulur, gıdaya erişim zorlaşırsa anne ve bebek ölümleri korkunç noktalara gelecek" ifadelrini kullandı.

"Sınırlar kapalı, çocuklar ve annelere sağlık hizmeti gidemiyor"

Unicef'in Ürdün Temsilcisi Tanya Chapuisat, Koronavirüs nedeniyle kapanan sınırların tıbbi yardım ulaştırma konusunda sorun yarattığını söyledi. Chapuisat, "Yaklaşık 10 bin Suriyeli, 6 hafta önce başlayan tecritten beri herhangi bir sağlık desteği alamadı. Çocuklara aşı yapılamıyor, sezaryen doğuma ihtiyacı olan kadınlar bunu gerçekleştiremiyor. Neyse ki kimse ölmedi" dedi.