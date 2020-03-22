Koronavirüs | Putin : Salgını erken önlemler sayesinde kontrol altına alıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin erken önlemler alarak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını "kontrol altına aldığını" söyledi. Rusya'da yönetim ve Dünya Sağlık Örgütü Rusya Temsilciliği, ülkede erken önlem alınarak başarı sağlandığını savunsa da toplumda verilerin üzerinin örtüldüğü endişesi sürüyor.

Rus yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'da alınan erken önlemlerin işe yaradığını ve salgın artışını hafiflettiğini belirtirken toplumda gerçeklerin örtüldüğü endişesi yayılıyor.

146 milyon nüfuslu Rusya'da son verilere göre 306 yeni tip Koronavirüs vakası bulunuyor. Rusya'nın salgının ortaya çıkmasıyla birlikte aldığı önlemler arasında Çin'le sınırı 30 Ocak'ta kapatmak ve karantina alanları oluşturmak yer alıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya Temsilcisi Dr. Melita Vujnovic, "Rusya'da Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği test, vakaların tespiti, temasların takip edilmesi ve izolasyon adımları erken atıldı" dedi. Rospotrebnadzor (Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Refahından Sorumlu Federal Hizmet) tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada 156 bin kişiye test yapıldığı duyuruldu.

Öte yandan, Rusya'da yönetimin salgının kontrol altına alındığına ilişkin tutumu şüpheyle de karşılanıyor. Rusya'da DSÖ'nün önerdiği üzere çok test yapılsa da ülkedeki ilk tespit edilen hasta olan David Berov'un Instagram hesabından yaptığı açıklamada kendisine yapılan ikinci testin negatif, üçüncünün ise yine pozitif çıktığını söylemesi endişe uyandırdı.

Rusya Doktorlar Birliği lideri Anastasia Vasilyeva, sosyal medya üzerinde videolar paylaşarak yetkililerin ülkedeki gerçek vaka sayısını "zatürre" ya da "solunum hastalıkları" başlığında kaydederek örtbas ettiğini savundu.

Moskova'dan sağlık yetkilileri iddiaları reddederken Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Vujnovic de verilerin örtbas edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.