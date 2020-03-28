Koronavirüs raporu: Felaket senaryosunda Türkiye'de 1 milyondan fazla kişi hastalığa yakalanabilir

CHP Ekonomi Masası'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hakkındaki raporunda salgının yayılması durumunda yaşanabilecekler ele alındı. Felaket senaryosunda 1 milyondan fazla kişi hastalığa yakalanabilir” denilen raporda, “Bu durumda pandemi devam eder, yüzde 33 olan günlük ortalama artış hızı artar, uluslararası ilişkiler kesilir, savaş ihtimali artar” ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca, “Böyle bir felaket gerçekleşirse ulusal düzeyde karantina, sokağa çıkma yasağı ve sıkıyönetim gereklidir” denildi.

BirGün'den Hüseyin şimşek'in haberine göre salgın hastalığın tüm ülkede bir milyonu geçmesi durumunda alınması gereken ekonomik tedbirleri de ele alan CHP Ekonomi Masası, “Sabit kur rejimine geçilmeli, Sıkı sermaye kontrolleri sağlanmalı. Ulusal karantina, inşaat ve sanayi sektörlerini de büyük oranda etkiler. İşgücü, lojistik gibi önemli sorunlar büyümeyi durdurur. 11 milyon kişi işsiz kalabilir. Borç tahsilatı ve borç ödemesi neredeyse imkansız hale gelir. Piyasa ve fiyatlama davranışları aşırı ölçüde bozulacağı için fiyat oluşumları kontrolden çıkar, karaborsa ve diğer piyasa dışı davranışlar ağırlık kazanır” tespitini yaptı.

Salgın hastalığa karşı iktidarı açıkladığı ve değerinin 100 milyar TL olduğu bildirilen ekonomi paketinin gerçek değerinin 40 milyar TL olduğuna dikkati çeken raporda şunlar kaydedildi: “Bu paket hazırlanırken birkaç hata birden yapılmıştır. Birincisi açıklanan paket son derece zayıf kalmış, korku ve panik içinde bekleyen Halkımızı rahatlatmamıştır. Tedbir paketi salgın dolayısıyla ihtiyaç duyulan acil ihtiyaçları ihmal etmiş, etkisiz, gereksiz ve kayırmacı bir anlayışla hazırlanmıştır. Önlem paketi içinde konut kredilerinin düşürülmesi, olmayan turizmin vergilerinin ertelenmesi, karantina altında yaşayan yurttaşların uçağa binmesinin özendirilmesi gibi gereksiz ve etkisiz tedbirlere öncelik verilmiştir. Salgın hastalıkla mücadele kapsamında öncelik sağlık personeli atamasıyken Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 2 bin vergi müfettişi ve gelir uzmanı atamasının yapılacağı açıklaması yönetim kapasitesi ile ilgili güvensizlik ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Karantina tedbirleri dolayısıyla gelir kaybı yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını dahi karşılamayan milyonlarca yurttaşımız nakit yardım beklerken tedbir paketinin nakit yardım kısmı sınırlı tutulmuştur.”