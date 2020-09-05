Koronavirüs raporu: Ölü sayısı eylül ayında dünya genelinde azalırken, Türkiye'de artacak

T24 Haber Merkezi

Polimetre Araştırma'nın hazırladığı raporda dünya genelinde haziran ayından beri sürekli artan ölü sayısının eylül ayında azalmasının beklendiği, vaka sayısının ise benzer seviyede kalacağı kaydedildi. Türkiye'de ise vaka ve ölü sayılarında artış olacağı, eylül ayında 48-55 bin civarında yeni vaka, 1.350-1.490 arasında ölümün beklendiği kaydedildi. Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısındaki sürekli artışa dikkat çekilen raporda, "Türkiye’de 10 Temmuz’dan itibaren virüsün etkisini arttırdığını ya da tedavide olumsuzluklar olduğunu söylemek olasıdır. Bir başka seçenek de Covid-19 verilerinin normal olmadığıdır" ifadeleri kullanıldı.

Polimetre Araştırma, Eylül 2020 Öngörüleri raporunu yayınladı. Rapora göre son 6 haftada dünya genelinde 7 günlük vaka sayısı 1.8 milyon'a, ölüm sayısı da 40 bin civarında sabitlendi.

Raporda, nisan sonunda testi pozitif çıkan her 12.4 hastadan birinin, ağustos sonunda ise her 46.5 hastadan birinin yaşamını yitirdiği bu doğrultuda; “Testi Pozitif Çıkanlarda” ölüm oranının, nisan-ağustos döneminde yüzde 8.1 den yüzde 2.2 ye gerilediği ifade edildi. Ölüm oranının düşmesi, 'Virüsün öldürücü etkisini yitirmesi veya virüsle mücadeledeki başarı' ile açıklandı.

Raporda eylül ayındaki vaka sayısının ağustos ayının son 21 günündeki vaka sayısına benzer olacağı, ölüm sayılarının ise azalacağı değerlendirmesi yapıldı.

Eylül ayında ağustos ayındaki gibi yaklaşık 8 milyon vaka beklendiği belirtilen raporda, haziran ayından sürekli artan ölü sayısının eylül ayında azalarak 119-131 bin aralığında gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Türkiye

Raporda, Türkiye'de temmuz ayında günde ortalama 9.8 azalan vaka sayısının, ağustos ayında 15.9 artığı; temmuz ayında günde ortalama 0.1 azalan ölüm sayısının, ağustos ayından 05. arttığı kaydedildi.

Vaka sayısının tepe noktasının 13 Nisan haftasında geçildiği belirtilen raporda, ikinci dalgadan söz edilebilmesi için haftalık vaka sayısı toplamının 18 bin olması gerektiği belirtildi.

Nisan sonunda 34.4 olan “Ölüm Başına Olgu” parametresinin temmuz başında 75.2 ye kadar çıktıktan sonra düşüşe geçerek, ağustos sonunda 46.7 olarak gerçekleştiği belirtildi. Rapora göre nisan sonunda yüzde 2.9 olan “Testi Pozitif Çıkanlarda” ölüm oranı, ağustos sonunda yüzde 2.1'e geriliyor.

Raporda, temmuz ayındaki artışa işaret edilerek, "Özellikle temmuz ayındaki 75.2 den sonraki sürekli bozulma dikkat çekicidir. Bu tersine hareket dünya geneline, üzerinde bulunduğumuz Asya kıtasına ve kısmen üzerinde bulunduğumuz Avrupa kıtasındaki hareketlerin tersinedir. Grafiğe bakarak, Türkiye’de 10 Temmuz’dan itibaren virüsün etkisini arttırdığını ya da tedavide olumsuzluklar olduğunu söylemek olasıdır. Bir başka seçenek de Covid-19 verilerinin normal olmadığıdır" ifadeleri kullanıldı.

Raporda ağustos ayındaki vaka artışının eylül ayında da süreceği belirtilerek 48-55 bin civarında yeni vaka sayısının, 1.350-1.490 arasında ölüm sayısının beklendiği değerlendirildi.