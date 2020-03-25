Koronavirüs | Putin, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde 22 Nisan'da yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumunun ileri tarihe ertelendiğini söyledi.

Moskova'da Koronavirüs gündemiyle açıklamalarda bulunan Putin, önümüzdeki haftayı ücretli tatil ilan ettiklerini açıklayarak vatandaşların idari izinde olacağını söyledi.

Putin, 22 Nisan'da yapılacak olan ve Putin'in 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açan yasa değişikliği referandumunun ertelendiğini açıkladı.

Putin, halk oylamasının yeni tarihinin daha sonra doktorlarına tavsiyelerine göre belirleneceğini kaydetti.