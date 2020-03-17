Koronavirüs paylaşımı yapan bir kişi tutuklandı

Denizli'de yeni tip Koronavirüs'le ilgili sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden Koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerindeki görüşlerin iptal edilmesini protesto etmek ve mahkûmlar için toplanma çağrısı yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı. "Suç işlemeye tahrik" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.