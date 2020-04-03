Koronavirüs partileri bitmiyor; "Biz varsak eğlence bitmez" diyen grubu polis bastı

İzmir’de bir grup genç, bir otelde parti düzenleyip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri otele baskın düzenleyerek otel sahibi ve gençlere para cezası kesti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'de Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak hem kendi hem de etraflarındaki insanların hayatlarını tehlikeye atanlar bu kez İzmir'de ortaya çıktı. İstanbul Büyükçekmece'de geçen günlerde bir grup sorumsuz gencin ev kiralayıp parti yapmasının ardından ikinci parti vakası ise önceki gün İzmir'de yaşandı. Alsancak semtindeki bir otelde toplanan gençler bir yandan alkol alıp bir yanda da müzik eşliğinde dans etti.

Bu anların görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Instagram'dan paylaştıkları hikâyelerinde 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' diye yorum yapan gençlerin paylaştığı görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Adresi belirlenen otele baskın düzenleyen polis ekipleri, partiyi yarıda keserek otel yetkilisi M.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi gereğince salgına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Otel yetkilisi M.G.'nin iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceği öğrenildi. Polis ekipleri ayrıca parti veren gençlere de kabahatler kanununun 32. maddesine göre 280'er lira para cezası kesti.