Koronavirüs | Paris'teki boş oteller evsizler için açılacak

Paris'te yeni tip Koronavirüs salgını boyunca bazı boş oteller evsizlerin barınma ihtiyacını karşılama için kullanılacak.

AFP'nin aktardığına göre, Fransa Barınma Bakanı, Paris'teki boş otellerin Koronavirüs salgını sürecinde evsizler için açılmasına yeşil ışık yaktı.

Paris'te belediye bir CIS Paris Kellerman Oteli'ndeki 50 odayı ayırdı, bu rakamı hafta sonuna kadar 170'e çıkaracağını açıkladı.

Accor oteller grubu ise Paris ve çevresinde 500 oda ayırabileceğini duyurdu.

Koronavirüs kaynaklı kısıtlama, Fransa'da 17 Mart'tan bu yana sürüyor. Vatandaşların 15 gün boyunca zorunlu ihtiyaçlar dışından evlerinden çıkmamaları isteniyor.

Fransa'da Koronavirüs vaka sayısı son vakalara göre 20 bin 149, hayatını kaybedenler ise 860 olarak belirlendi.