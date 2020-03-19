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Koronavirüs

"Koronavirüs pandemisinin sona erme süresi iki faktöre bağlı"

19 Mart 2020 22:12

George Mason Üniversitesi Sistemsel Biyoloji Okulu'ndan Profesör Ancha Baranova, yeni tip Koronavirüs pandemisinin sona erme süresinin iki faktöre bağlı olduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan biyolog Baranova, salgının sona erme süresini etkileyecek faktörlerden birinin virüsün evrim süreci olduğunu söyleyerek, "Virüs, insandan insana geçtiğinde mutasyona uğruyor ve zayıflıyor. Virüs, insan üzerinde varlığını sürdürebilmek için eş evrim geçiriyor. Bu virüs, şu an bize adapte oluyor. Bunun ne kadar süreceği bilinmiyor" dedi.

Baranova, ikinci faktörün insanların virüse karşı bağışıklık kazanma süreci olduğunu kaydetti.

Baranova, "Koronavirüs nüfusun yaklaşık yüzde 70'inde hastalığa yol açtığında, halk arasında virüsü yenmek için gereken antikorlara sahip insanlar ortaya çıkacak. Bu durumda, bulaşma artık o kadar kitlesel olmayacak ve herkesin bağışıklığı olacak" ifadelerini kullandı. 

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