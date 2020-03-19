"Koronavirüs pandemisinin sona erme süresi iki faktöre bağlı"

Sputnik'e konuşan biyolog Baranova, salgının sona erme süresini etkileyecek faktörlerden birinin virüsün evrim süreci olduğunu söyleyerek, "Virüs, insandan insana geçtiğinde mutasyona uğruyor ve zayıflıyor. Virüs, insan üzerinde varlığını sürdürebilmek için eş evrim geçiriyor. Bu virüs, şu an bize adapte oluyor. Bunun ne kadar süreceği bilinmiyor" dedi.

Baranova, ikinci faktörün insanların virüse karşı bağışıklık kazanma süreci olduğunu kaydetti.