Koronavirüs önlemlerinin hafiflediği İngiltere'de Brit Ödülleri 4 bin kişiyle, maske zorunluluğu olmadan düzenlenecek

İngiltere'de her yıl düzenlenen müzik ödülü Brit Ödülleri Töreni, bu yıl hükûmetin pilot programı kapsamında 4 bin kişilik kapalı salonda, maske zorunluluğu olmadan düzenlenecek.

Yeni tip Koronavirüs'e karşı aşılama programında ilerleme kaydeden ve uzun süre kapanma uygulana Britanya, vakaların düşmesiyle kısıtlamaları hafifletmeye başladı. Açık alanda restoran ve pubların açıldığı ülkede 11 Mayıs'ta gerçekleşecek Brit Ödülleri de 4 bin kişiyle düzenlenecek.

Hükûmetin pandemi sonrası sosyal etkinliklerle hazırladığı program kapsamında, 20 bin kişi kapasiteli kapalı alan O2 Arena'da gerçekleşecek etkinlikte, sosyal mesafe ve maske takma zorunlu olmayacak ancak katılımcılardan negatif Covid-19 test sonucu istenecek. Organizatörler, 4 bin biletten 2 bin 500'ünün pandemi sürecinde ön saflarda çalışanlara verileceğini söyledi.

Kültür Bakanı Oliver Dowden, bu yılki ödüllerin özel olacağını belirterek "Etkinlik, son bir yıl içinde izleyicileri ilk kez İngiliz yeteneklerle yeniden bir araya getirecek. Aynı zamanda kalabalık etkinlikleri en kısa sürede nasıl güvenli bir şekilde geri getirebileceğimizi görmek için bu önemli bir fırsat" diye konuştu.