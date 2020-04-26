Koronavirüs önlemlerinin hafiflediği anda sosyal mesafesiz plaja akın ettiler

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ABD'nin Florida eyaletinde bir bölgenin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini hafifletmesi yüzlerce insanın sosyal mesafe kurallarını göz ardı ederek sahillere akın etmesine neden oldu.

Dünyada en fazla Koronavirüs vakasının ve ölümlerinin görüldüğü ülke olan ABD'de Başkan Donald Trump'ın eyalet valilerine Covid-19 önlemlerini hafifletme konusunda yetki vermesinin ardından Georgia, Oklahoma gibi yerel yönetimlerde hafifleme süreçleri başladı. Kamu sağlığı uzmanları işletmelerin ve kalabalık alanların açılmaya başlamasının risklerini vurgularken bazı eyaletlerde berber, restoran, sahil gibi işletmeler çalışmaya başlayacak.

Haftanın son günlerinde California'dan gelen sıcak hava, Florida eyaletinde Koronavirüs kısıtlamalarını hafifleten bir Jacksonville Beach'te insanların kalabalık gruplar halinde sahile akın etmesine neden oldu.

ABD'de Koronavirüs'ün en ağır etkilediği New York'un valisi Andrew Cuomo, işletmeleri yeniden açmanın çok riskli olduğunu vurguladı.

ABD'de yeni tip Koronavirüs vakası bir milyona yaklaştı.