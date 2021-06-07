Koronavirüs | Önlemlerin gevşetilmesi için kritik eşik 21 milyon kişinin aşılanması

Bilim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin 2021 yıl sonu Covid-19 projeksiyonunu paylaştı. Baz senaryoya göre önlemlerin gevşetilmesi için kritik eşik tam aşılamada 21 milyon kişinin aşılması. Hedef ise sonbahara yüzde 60 aşılama ile girilmesi.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'ya konuşan Bilim Kurulu üyeleri, çift doz aşılamada 21 milyon kişiye ulaşılmasının önlemleri gevşetmekte kritik eşik olduğunu vurguladı. Yaz aylarında kapalı ortamlarda kalabalıkların toplanma oranının azalması ve bu süreçte aşılamanın devam etmesiyle sonbahara daha düşük riskle girilmesi hedefleniyor.

Verilen bilgiye göre yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 30’una denk gelen 21 milyon kişinin çift doz aşısının tamamlanmasıyla yaz aylarında önlemler adım adım gevşetilebilir. Baz senaryoya göre, yaz ayları boyunca aşılama programının devam etmesiyle, ağır enfeksiyon oranının da her geçen dönem daha da azalacağı varsayılıyor. Senaryo, taahhüt edilen aşı miktarının düzenli olarak Türkiye’ye gelmesine bağlı olarak geliştiriliyor. Bu durumda aşılama hızı mevcut tempoda giderse en kötü ihtimalle yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 60’ını oluşturan yaklaşık 42,5-43 milyon kişinin iki dozu almış olacağı belirtiliyor. Yetkililer, eylül ayı itibarıyla yüzde 60’lık aşılamanın en kötü ihtimaller düşünülerek geliştirildiğine de vurgu yaptı. Planlanan senaryo olumlu ilerlerse tam aşılamada bu oranın da üzerine çıkılması bekleniyor.

2021 sonu projeksiyonuna göre sonbahar aylarından itibaren, 2022’nin başlarında yapılması gereken tek doz hatırlatma aşılarına başlanacak. Salgınla mücadele için kısıtlayıcı önlemlerin kış aylarında yeniden başlayabileceği ancak bunun önceki dönemler gibi tam kapanmayı gerektirmeyeceği varsayılıyor.