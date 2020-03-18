Koronavirüs önlemleri | YÖK açıkladı: Üniversitelerde uzaktan eğitim tarihi belli oldu

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Koronavirüs önlemleri kapsamında alt yapısı uygun olan üniversitelerde uzaktan eğitim yapılabileceğini duyurdu. Saraç, 23 Mart itibariyle, uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerde uzaktan öğretim sürecine başlanacağını bildirdi.

Saraç, “23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır. İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK’e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır” ifadelerini kullandı.