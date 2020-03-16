Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul’da iki öğrenci yurdu boşaltılıyor

Edinilen bilgiye göre, kız yurdunda kalan öğrencilere umreden dönenlerin yerleştirileceği bildirilerek ayrılmaları istendi. Gidecek yerleri olmadığını söyleyen bazı öğrenciler bu duruma tepki gösterdi.

Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ise, öğrencilerden 16 Mart (bugün) saat 12:00’a kadar yurdu terk etmelerini istedi. Ailelerinin yanına dönemeyecek öğrencilerin ise belediyeye ait otobüslerle İstanbul’daki başka yurtlara taşınacağı bildirildi. Öğrencilerin otobüslerle başka yurtlara taşınacağı öğrenildi. Eşyasını toplayan öğrencilerin yurda gelen otobüslere binmeye hazırlandıkları görüldü.