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Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul’da iki öğrenci yurdu boşaltılıyor

Öğrencilerden bugün saat 12:00'ye kadar yurdu boşaltmaları istendi

16 Mart 2020 10:28

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara ve Konya'ın ardından İstanbul'da da iki öğrenci yurdunun boşaltılması için talimat verildiği ortaya çıktı. Talimatta öğrencilerden bugün saat 12:00'ye kadar yurdu terk etmeleri istendi.

Yurtlarda, umreden dönenler başta olmak üzere yurt dışından gelecek olanların 14 gün karantinaya alınacağı duyurulmuştu.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı bin 200 kişi kapasiteli Florya Kız Yurdu’nun boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, kız yurdunda kalan öğrencilere umreden dönenlerin yerleştirileceği bildirilerek ayrılmaları istendi. Gidecek yerleri olmadığını söyleyen bazı öğrenciler bu duruma tepki gösterdi.

Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ise, öğrencilerden 16 Mart (bugün) saat 12:00’a kadar yurdu terk etmelerini istedi. Ailelerinin yanına dönemeyecek öğrencilerin ise belediyeye ait otobüslerle İstanbul’daki başka yurtlara taşınacağı bildirildi. Öğrencilerin otobüslerle başka yurtlara taşınacağı öğrenildi. Eşyasını toplayan öğrencilerin yurda gelen otobüslere binmeye hazırlandıkları görüldü.

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