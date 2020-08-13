Koronavirüs ölümlerinin kontrolden çıktığı Bolivya'da gezici krematoryum hizmeti başladı

Latin Amerika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ölümleri gittikçe artarken bölgenin en yoksul ülkelerinden biri olan Bolivya'da mühendisler gezici krematoryum geliştirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Covid-19 kaynaklı ölümlerin gittike arttığı Bolivya'da cenaze masraflarını karşılayamayan aileler için gezici krematoryum geliştirildi. Gezici krematoryumu geliştiren mühendis Carlos Ayo, 30 dakikada bir cesetin yakılabileceğini belirtti. Ayo, ülkesine kriz döneminde yardımcı olmak istediğini de ekledi. Ayo, bir ceset yakma işleminin 40 dakika sürdüğünü, günde 40 ceset yakılabileceğini söyledi.

Ayo, Bolivya'da bazı yerel yönetimlerden sipariş aldığını, pek çok yerde ölü sayısının kontrol edilemez boyutlara ulaştığını söyledi.

Bolivya'da krematoryumların yalnızca büyük şehirlerde bulunduğunu ancak buralarda bile Bolivyalıların karşılamakta zorlandığı belirtildi. Bazı kentlerde ailelerin cesetleri günlerce evlerinde tuttuğu, sokaklarda cesetlerin bulunduğu ülkede Sağlık Bakanlığı, artan ceset sayısı nedeniyle ölülerin yakılması zorunluluğunu getiren bir yasa yürürlüğe soktu.