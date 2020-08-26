Koronavirüs olan Ali Babacan'ın yeni tomografi ve kan tahlili sonuçları çıktı

Koronavirüs'e yakalandığını duyuran Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, yeni tomografi ve kan tahlili sonuçlarının da olumlu geldiği öğrenildi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu. Düzenli test yapılan Babacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu tomografi ve kan tahlili sonuçlarının da olumlu geldiği öğrenildi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Koronavirüs'e yakalandığını açıklamıştı. Babacan sosyal medya hesabından dün şu mesajı paylaştı:

"Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin."

Sözcü'de yer alan habere göre, Babacan’ın tomografi ve kan tahlili sonuçlarının iyi olduğu öğrenildi. Düzenli test yapılan Babacan’ın evde gözlem altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.