Koronavirüs öğrenci şehirlerini vurdu; evler boş kaldı, esnaf zorda

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan şehirde salgının etkisini çok net gördüklerini söyledi. Ev kiralarının düştüğünü, apart işletenlerin büyük zorluk yaşadığını, kafelerin kepenk indirdiğini belirten Çelik şunları söyledi: “Eskişehir hem yaşam kolaylığı hem de birçok ile göre daha ucuz olması nedeniyle ailelerin ve öğrencilerin öncelikli tercihiydi. Normalde eylül ayında şehrimizde canlılık başlardı ama pandemi etkisiyle öyle olmadı. Ev sahipleri paniğe kapılmış durumda. Kirası 1300 lira olan yer 1000 lira, 1000 lira olan yer 700 liraya kadar düştü. Öğrencilerle dolan kafe ve restoranlar bomboş. Geçmişte 10-15 milyar lira kira kolaydı ama bugün o esnaf için imkansız. Esnaf devretmek istiyor ama devredecek birini bulamıyor. Son aylarda ‘devren kiralık’ ilanları arttı. Öte yandan apart işletenler da zorda. Pandemiyi öngörmek mümkün değildi. İşletmeci borçlanmış, kendine göre yatırım yapmış. Şimdi aile sözleşmeye rağmen ödeme yapmıyor. İşletmeci kira, personel maaşı ödemeye devam ediyor. Salgının bitmesini ve Eskişehir’de hayatın normale dönmesini bekliyoruz.”

"Müşterilerin 3'te ikisi öğrenciydi"

Erzurum Terminal Caddesi’nde ağırlıklı olarak öğrencilere hitap eden kafeler bulunuyor. Bu kafelerden birinin müdürü Ozan Bingöl, uzaktan eğitimle müşterilerin 3’te 2’sini kaybettiklerini söyledi. Bulundukları caddede 2 işletmenin yakın zamanda kapandığını belirten Bingöl, “Bu süreci en az hasarla atlatmak için devletimizden destek bekliyoruz” dedi. Erzurum’da üniversite öğrencisinin hem emlak piyasası hem de esnaf için en önemli gelir kapısı olduğuna dikkat çeken emlak ofisi sahibi Fatih Soral, “Üniversite çevresinde evler boş bekliyor. 1200 lira olan kira 800 liraya kadar düştü. Emlak ofislerinin işleri ciddi anlamda düştü. Bu kış esnaf için sert geçecek” ifadelerini kullandı.

"Depolar doldu, mobilya alan yok"

Öğrenci evleri boş kalınca bundan 2. el mobilya sektörü de etkilendi. Konya’da 2. el mobilya ve beyaz eşya satan mağazanın sahibi Mehmet Günay, “Biz 3 üniversitenin ortasındayız. Okulların açılacağı dönemde hergün onlarca müşteri gelirdi, şimdi siftahsız günlerimiz oluyor. Evi boşaltan eşyayı sattı gitti. Bizim depolar ağzına kadar doldu ama gelip mobilya alan yok. Koronavirüsün yarattığı bu durum sadece bizi etkilemedi. Kafesinden berberine tüm esnaf arkadaşlarımız zor bir süreçten geçiyor” şeklinde konuştu.

"Yeme içme ve eğlence sektörü de zorda"

KONYA Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, kiralık ev talebinin yok denecek kadar az olduğunu, üniversite çevresinde evlerin boş kaldığını söyledi. Buna bağlı olarak kiralarda ortalama yüzde 20 düşüş olduğunu belirten Altınay, “Konya’da öğrenci apartları ve yurtlar ciddi zorluk yaşıyor. Kimi hiç açılmadı, kimi ayakta kalmak için mücadele veriyor. Bölge esnafı da düşen öğrenci sayısı nedeniyle zor durumda” diye konuştu. Konya’da Turyap ofisi emlak danışmanı Mustafa Fatih Büyükturhan, Selçuk Üniversitesi çevresindeki evlerin boş kaldığını söyledi. Büyükturhan, “Üniversite öğrencileri gelmeyince kiralar yüzde 15 geriledi. Geçen yıl 1200 lira olan ev bu yıl 1000 liraya kiracı arıyor. Yeme içme ve eğlence sektörü de zorda. Bölgede kapanan dükkan sayısı arttı” dedi.