Koronavirüs nedeniyle vefat eden doktordan son istek: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Doktor Yavuz Kalaycı'nın vefat etmeden önce arkadaşlarına "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de sarsan Koronavirüs kaynaklı ölümler sürerken, gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerinden de acı haberler geliyor.



Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı'nın son mesajında, meslektaşlarından kendisine bir şey olması halinde kızları için yardım istediği ortaya çıktı.





Kalaycı'nın o mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medya hesabından paylaştı. Kalaycı'nın vefat etmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu.