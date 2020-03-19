Koronavirüs nedeniyle vatandaş eve kapandı, ekmek talebi arttı, fırıncılar iki vardiya çalışıyor

Dünya genelinde yayılan Koronavirüs salgınında Türkiye’de vaka sayısı 191’e, ölü sayısı ikiye çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle sosyal hayatın kısıtlanması kararı alındı. Pek çok iş yeri geçici olarak kepenk kapatırken, vatandaşlar evlere kapandı. Vatandaşların evde vakit geçirmesi nedeniyle ekmek satışlarında da beklenmedik bir artış yaşandı. Dün ve önceki akşam marketlerde ekmek bulamayan vatandaşlar, fırınlardan stok yapmak için ihtiyaç fazlası ekmek aldı. Fırıncılar ise beklenmedik bu talebe hazırlıksız yakalandı.

İki vardiya çalışıyorlar

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce ilk başta sorun yaşadıklarını ancak, sekizer saatlik iki vardiya halinde çalışma düzeni oluşturup gerekli ihtiyacı karşıladıklarını söyledi. Daha da ihtiyaç olursa üçüncü vardiyaya geçeceklerini belirten İnce, “Normal günlere göre yüzde 35 yükseldi talep. Ham madde sıkıntımız yok. Antalya il merkezinde günde 1 milyon 250 bin ekmek üretiyoruz” dedi. (DHA)