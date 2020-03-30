Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı bekarları olumsuz etkiliyor

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Hollanda'da Koronavirüs salgınına önlem amacıyla toplumun büyük bölümünün eve kapanmasının, yalnız yaşayan bekarları ciddi biçimde olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) araştırmasına göre, ülkede 25 - 45 yaş aralığındaki nüfusun dörtte biri bekar ve yalnız yaşıyor. Evli ve çocuklu ailelerde korona krizi sırasında iletişim artarken, bekarlar arasında yalnızlık artıyor.

Korona krizi sonrası evden çalışmaya başlayan Annedien Enter, salgın döneminde genellikle savunmasız kişiler, yaşlılar ve çocuklu ailelere ilişkin raporlar hazırlanırken, bekarların sorununa ilişkin hiçbir konunun gündeme gelmediğini vurguluyor.

Amsterdamlı 28 yaşındaki felsefeci Doortje Smithuijsen, kendisini "sosyal olarak yetim kalmış" gibi hissettiğini söylüyor.

Psikologlar, Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tecritin, bekar ve yalnız yaşayanlarda endişe ve depresyon gibi şikayetlere yol açabileceğini vurguluyor.

Yalnızlık konusunda uzmanlaşan psikolog Jeanine Sinke, eve kapanan daha fazla insanda korku, endişe ve uyku sorunları ortaya çıktığını vurgulayarak, "zihniyet değişikliği" nedeniyle bu kesimin daha savunmasız hale geldiğini belirtiyor.

Davranışbilimci Anne Ritz, davranış değişikliği ile yalnızlık duygusunun yenilebileceğini belirterek, gelecek hakkında endişelenmek yerine, şu anda olumlu şeylere odaklanılması önerisinde bulunuyor.

Hollandalı uzmanların, yalnızlığı yenmek için önerdiği bazı önlemler şöyle: