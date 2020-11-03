Koronavirüs nedeniyle ölme riskini ikiye katlayan faktör tespit edildi

Hamile kadınların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle diğer kadın hastalara göre daha sık öldüğü öne sürüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 22 Ocak – 3 Ekim döneminde topladığı veriler, Covid-19’a yakalanan hamile kadınların diğer hasta kadınlara göre 2 kat daha sık öldüğünü ortaya koydu.

Sputnik Türkçe'nin, The Washington Post’tan aktardığına göre, 19 binden fazla muayene edilen Covid-19 hastası hamile kadından 33’ü hayatını kaybetti. Bu kategorideki ölüm oranı yaklaşık yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Hamile olmayan kadınlarda bu oranın iki kat daha az olduğu kaydedildi.

CDC’ye göre yüksek risk, hamilelik sırasında meydana gelen, yüksek kalp atış hızı ve oksijen tüketimi, azalan akciğer hacmi ve bağışıklık sistemindeki değişiklikler gibi fizyolojik değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir.