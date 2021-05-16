Koronavirüs nedeniyle ölen Risale-i Nur Cemaati'nin önde gelen ismi Mustafa Kılıç'ın cenazesine yüzlerce kişi katıldı

Şanlıurfa'nın tanınan isimlerinden Mustafa Kılıç, yakalandığı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kılıç için Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Yasağa rağmen cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cami avlusu dolunca yol trafiğe kapatıldı

Namaz sırasında camide yaşanan yoğunluktan dolayı sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda anonslar yapıldı. Cami avlusunun tamamen dolmasından dolayı cenaze namazı için Sarayönü Caddesi trafiğe kapatıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığına götürülen Kılıç'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedildi.

Mustafa Kılıç, 25 Nisan 2021 tarihinde Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınmış durumu her geçen gün ağırlaşan Kılıç, dün hayatını kaybetmişti.

Cenazelere 10 kişi sınırı getirilmişti

Covid-19 salgınına karşı geçilen 'tam kapanma' döneminde cenazelere 10 kişi katılım şartı getirilmiş, cenazelere katılacak kişilerin de izin alması gerektiği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma genelgesinde cenaze törenine ilişkin olarak şunlar kaydedilmişti:

"Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

"Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır."