Koronavirüs nedeniyle maça gidemeyen taraftar, karşılaşmayı vinç kiralayıp izledi!

Koronavirüs nedeniyle stadyumların seyircilere kapalı olduğu Polonya'da bir taraftar, tuttuğu Slask Wroclaw takımının maçını vinç kiralayarak izledi.

Polonyalı Tomasz Zolkiewcz'in takım sevgisi ülkede gündem oldu. Koronavirüs dolayısıyla 81 gün ara verilen Polonya Ekstraklasa'nın 29 Mayıs'ta tekrar başlamasının ardından takımı Slask Wroclaw'ın maçlarına hasret kalan Tomasz Zolkiewicz'i stadyumların taraftarlara kapalı olması durduramadı.



Zolkiewicz takımına olan aşkı dolayısıyla geçtiğimiz Çarşamba günü Slaska Wroclaw'ın deplasmanda karşılaştığı Wisla Plock maçı için Plock kentine geldi.



Tomasz Zolkiewicz stadyuma girememeye daha fazla dayanamadı, takımımın maçını izleyebilmek için personel yükseltme aracı kiraladı. Zolkiewicz'in 90 dakika boyunca aracın tepesinden takımına tezahürat yaptığı maç Slaska Wroclaw'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Hafta sonu maça davet edildi, tek başına izleyecek

Ateşli taraftarın vincin tepesinde çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Slask Wroclaw kulübü Tomasz Zolkiewicz'e ulaştı.



Teknik Direktör Vitezslav Lavicka takım olarak kendilerine verdiği destekten ötürü Zolkiewicz'e teşekkür ve saygı ifadelerini iletti.



Lavicka, sıkı taraftar Zolkiewicz'i Slaska Wroclaw'ın 14 Haziran Pazar günü LKS Lodz takımıyla oynayacağı maça da davet etti.

Zolkiewicz, Pazar günü oynanacak karşılaşmada 45 bin kişilik stadyumda maçı izleyecek tek taraftar olacak.