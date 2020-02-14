Koronavirüs nedeniyle karantina altındaki gemide Sevgililer Günü

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Japonya'nın Yokohama kenti yakınlarında karantinada tutulan 'Diamond Princess' isimli cruise gemisinin içindeki 3 bin 700 kişi, bugün inmelerine izin verilmeyen bir geminin içinde, yayılan Koronavirüs'ten endişe duyarak Sevgililer Günü'nü kutlamaya çalışacak.

Karantina altındaki Diamond Princess'te morallerin bir nebze yükselebilmesi için bu akşam yolculara Sevgililer Günü temalı bir yemek hazırlanacak ve mürettebata kalp şeklinde notlar verecek; ama bu gemide birçok kişinin sevdiklerinden uzakta bu günü günü kutlayacağı gerçeğini değiştirmiyor.

Üstünde kırmızı bir elbiseyle Twitter üzerinden açıklamalar yapan geminin eğlence müdürü Natalie, "Herkese dayanmaya devam ettiğimizi söylemek istedim. İyiyiz ve büyük bir aile gibi birlik olduk" diye konuştu.

Gemiden AFP'ye konuşan 57 yaşındaki Matt Smith, eşinin de gemide olduğunu ve Sevgililer Günü'nü beraber geçirebileceklerini, "ancak buranın ilk mekan tercihleri olmadığını" ifade etti. Smith, "Facebook bu sabah bana üç yıl önce Sevgililer Günü'nde Las Vegas'ta olduğumuzu hatırlatan bir bildirim gönderdi. Yüzüme çaptığın için teşekkür ederim" dedi.

Smith, gemidekilere özel 'Sevgililer Günü kahvaltısı' hazırlandığını da belirtti.

ABD'li yolcu Jackie, Sevgililer Günü için "büyük planları" olduğunu söyledi; "Kabinimizde bir davet yapacağız. Bazı resimler çekip güleceğiz".