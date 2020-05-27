Koronavirüs nedeniyle kapanan Kapalıçarşı açılıyor, esnaf endişeli: Kirayı nasıl ödeyeceğiz?

Dünyanın en eski, en büyük ve en çok ziyaret edilen pazarlarından biri olan Kapalıçarşı, yeniden açılmaya hazırlanıyor. Belediye görevlilerinin yer, sütun ve duvarlarını dezenfekte ettiği çarşı, 2 aylık aranın ardından önümüzdeki pazartesi günü kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak. Ancak çarşı esnafı turistlerin uzun bir süre gelmeyeceği kanısında. Birçok dükkan sahibi kirayı ödeyememekten endişe ediyor.

Yaklaşık 3 bin mağazaya ev sahipliği yapan ve 30 binden fazla insana istihdam sağlayan çarşı, Türkiye'de 4 bin 300'den fazla insanın ölümüne neden olan Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı.

550 yıldır ilk defa bu kadar uzun süre kapalı kaldı

Euronews'in haberine göre Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı’nın yangın ve deprem gibi doğal afetler sonucu mecburi kapatmalar dışında neredeyse 550 yıldır ilk defa bu kadar uzun bir süre kapalı kaldığını söylüyor.

Kurtulmuş, "Dünyayı sarsan Covid-19 salgını nedeniyle çarşıyı kapatmak zorunda kaldık, çünkü ekonomiden önce güvenlik ve sağlığa öncelik vermeliydik" diyor.

Türkiye’de mart ayı ortasında teyit edilen ilk vaka açıklandıktan sonra çarşı esnafı sağlık taramasından geçti ve yedisinin Koronavirüs taşıdığı doğrulanmıştı.

Şu an ekonomik nedenlerden ötürü açık kalan yaklaşık 20 borsa bürosu ve sadece randevu ile özel müşteri kabul eden kuyumcu dükkanları hariç tüm mağazalar kapalı. Çarşı kapalı kaldığı süre boyunca her çarşamba temizlik görevlileri tarafınfan dezenfekte edildi.

"Kirayı nasıl ödeyeceğiz?"

Kapalıçarşı pazartesi günü zorunlu maske kullanımı, içeride izin verilen müşteri sayısı sınırı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen katı kurallar altında yeniden açılacak. Ancak çarşı esnafı turistlerin uzun bir süre gelmeyeceği kanısında. Birçok dükkan sahibi kirayı ödeyememekten endişe ediyor.

Çarşıda bir kuyumcu dükkanı olan Ayhan Oğuz, "Turizm Kapalıçarşı ekonomisinin bel kemiğidir. Turistlerin ne zaman geleceğini göreceğiz. 2020 bizim için ekonomik açıdan zor bir yıl olacak gibi görünüyor. Eğer işler normale dönerse, turizm açılır ve Eylül ayına kadar uçuşlar devam ederse, normale dönebileceğimize inanıyorum" şelinde konuşuyor.

Başka bir kuyumcu Namık ise bu konuda daha karamsar düşünüyor. Kirayı nasıl ödeyeceğinden endişe duyan dükkan sahibi, "Mağazam açık ama müşteri yok, iş yok" diyor.

Kurtulmuş, çarşının tarih boyunca ayakta kaldığına işaret ederek, "Kapalıçarşı'nın yıl sonuna kadar ekonomik kaybı telafi edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Her gün ortalama 150 bin kişiyi ağırlayan çarşı, geçtiğimiz yıl 42 milyon kişi tarafından ziyaret edilmişti.