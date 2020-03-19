Personelini ücretli izne çıkaran, erzak dağıtan, sağlık çalışanlarına yemek desteği sunmayı planlayan işletmeler de var

Bişar Arslan

Yeni tip Koronavirüs'ün (KOVİD-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok işletme İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici olarak kapandı.

Genelge listesinde yer almayan lokantalar ise ya müşteri azlığı ya da çalışanlarının sağlığı gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu.

İstanbul-Kadıköy'de yöresel yemekleriyle bilinen Çiya Sofrası işsizlik oranının çift hane olduğu Türkiye'de, çalışanlarını hem ücretli izne çıkardı hem de gerekli görülmesi durumunda sağlık çalışanlarına yemek desteği sunacağını açıkladı.

T24'e konuşan Çiya Sofrası Satın Alma Müdürü Can Çalışkan, Koronavirüs'le mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için özel bir çalışma yapmayı gündeme aldıkların, ihtiyaç halinde yemek desteği sunma kararı aldıklarını söyledi.

Çiya Sofrası Personel Müdürü İbrahim Acarca da, Kadıköy sokaklarının bomboş olduğunu belirterek, "Kronik hastalığı bulunan çalışanlar ilk zamanlarda ücretli izne çıkarıldı. Erzaklarımızı geri iade etmek yerine çalışanlarımıza dağıtmayı tercih ettik. Bizim için ücretsiz izne çıkarmak tartışma konusu bile değil" dedi.

Çiya Sofrası'nın Tarihçesi

Çiya Kebap, 1987 yılında Kadıköy Çarşı faaliyete başladı.

Çiya'nın kurucusu Musa Dağdeviren, 1960 Gaziantep-Nizip doğumludur. Esas mesleği fırıncılıktır. 1987-1998 yılları arasında ustalarıyla birlikte kebap ve lahmacun tezgahında çalışır. Dedesi Ekmekçi Kurt Ali çevresinde usta olarak kabul edilen biridir. Dayıları, Ammi Mındık, Recep Açıkgöz, Ağa İsmet, Sağır Nazif, Ali Açıkgöz yörenin tanınmış ustaları arasındadır.

1987 yılında kendi işini kurmaya karar verdiğinde kafasında sadece kebap-lahmacun ve pide yapan bir yer değil, Anadolu yemek kültürünün unutulmaya yüz tutan tatlarının da mutfak vardır.

Çiya, bugün aynı sokak içerisinde birbirinden uzaklığı 20'şer metreden ibaret üç dükkanda faaliyetini sürdürmektedir.