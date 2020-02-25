Koronavirüs nedeniyle İtalya'ya seyahat uyarıları yapılıyor

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da virüs tespit edilen kişilerin toplam sayısı 283'e ulaştı. Çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere birçok ülke, İtalya'nın virüsten etkilenen bölgeleri için seyahat uyarıları yapmaya başladı.

Bugün öğlen saatlerinde açıklanan verilere göre, ülkede son bir gün içinde yeni vaka sayısı 55 oldu. Toplam vaka sayısı 283'e ulaşırken bu kişilerden, yaşlı ve ciddi hastalıkları olan 7'si hayatını kaybetti, biri ise iyileşti.

212 vaka ile Lombardiya, 38 vaka ile Veneto ve 23 vaka ile Emilia Romagna virüsün en yaygın görüldüğü bölgeler. Ölümlerin 6'sı Lombardiya'da, biri ise Veneto bölgesinde meydana geldi.

İlk kez merkezdeki Toskana bölgesi ile güneydeki Sicilya adasında da yeni vakalar ortaya çıktı. Sicilya'daki vakanın, Lombardiyalı bir kadın olduğu açıklandı.

Lazio bölgesinde ise başkent Roma'da Çinli bir çift hala tedavi görüyor. Çin'den Roma'ya döndükten sonra virüs teşhis edilen bir İtalyan ise iyileşmesinin ardından geçen Cumartesi günü taburcu edilmişti.

Roma'da sağlık bakanları toplantısı

İtalya'da koronavirüs vakaları arttıkça bu ülkeye yönelik önlem alan ülkelerin sayısı da artıyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre aralarında, Fransa, İngiltere, Bosna, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, İrlanda, Sırbistan, İspanya, İsrail ve Türkmenistan'ın da bulunduğu ülkeler İtalya'ya okul gezilerini iptal etmek, vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmak ya da İtalya'da virüsten etkilenen bölgelerden gelenleri karantinaya almak gibi önlemlere başvurdu.

İtalya'ya komşu ülkeler Avusturya, Fransa, Slovenya, İsviçre ile Hırvatistan ve Almanya'nın sağlık bakanlarının, bugün Roma'da İtalya sağlık ve dışişleri bakanları ve AB Sağlık Komiseri ile bir toplantı yapması planlanıyor.

Hükümet ile bölge yönetimleri arasında atışma

Koronavirüsün ülkede yayılması ve alınan tedbirler, merkezi hükümetle bölge yönetimleri arasında atışmaya da sebep oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede sağlık sisteminin bölgesel yönetimlerin yetki alanında olduğunu vurgulayarak, Lombardiya'da bir hastanede gerekli protokollerin uygulanmaması nedeniyle bu bölgenin virüsün merkezi haline geldiğini söyledi. Conte, bölgelerle merkezi yönetim arasında koordinasyon sağlanamazsa bölge yöneticilerinin yetkilerini daraltmayı, yetkileri merkezde toplamayı düşünebileceklerini söyledi.

Ana muhlefetteki aşırı sağcı Lig Partisi'nden Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana ise Conte'ye tepki gösterdi ve bu sözleri "kabul edilemez" diye niteledi. Haydi İtalya partisinden Piemonte Bölge Başkanı Alberto Cirio da Başbakan'ın sözlerini "münasebetsiz ve muğlak" diyerek eleştirdi.

Lig Partisi lideri Matteo Salvini de, Başbakan Conte'yi "merkezi hükümetin sorumluluğunu başkalarına atmaya çalışmakla" suçladı.

Başbakan Conte daha önce de krizle ilgili muhalefet de dahil tüm partilerle görüştüğünü, sadece Salvini'nin kendisine yanıt vermediğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.