Koronavirüs nedeniyle işini kaybetti; sayısal lotoda 3 milyon dolar kazandı

Avustralya'da, yeni tip Koronavirüs salgını yüzünden işsiz kalan bir kişi, sayısal lotoda 4,8 milyon Avutralya doları (3 milyon ABD Doları) ikramiye kazandı.

20'li yaşlarındaki adının açıklanmasını istemeyen talihli, "Set for Life" adlı sayısal loto oyunuda 20 yıl boyunca ayda 20 bin Avustralya doları alacak.

Talihli yazılı açıklamasında, "Biz genç bir aileyiz ve bebeğimiz var. Yani bu ödül bizi hayatımızın geri kalanında geçindirecek. Covid-19 yüzünden işimi kaybettim, yani şimdi tam bir rahatlama oldu. Son günlerde çok stresliydim ama şimdi çok mutluyum." dedi.

Talihli, parayı nasıl harcayacağı konusunda düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söylerken, eşinin şimdiden alışveriş, tatil ve yeni bi ev planı yaptığı anlattı.