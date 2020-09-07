Koronavirüs nedeniyle iptal olan Burning Man'i San Francisco'da yaşatmaya çalıştılar; Belediye Başkanı tepki gösterdi

San Francisco Belediye Başkanı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle iptal edilen Burning Man Müzik Festival'ini kendi aralarında yapmak amacıyla plaj partisi düzenleyen ve sosyal mesafe kurallarına uymayan grubu kınadı. Belediye Başkanı London Breed, partiye katılanları 'insanların hayatını tehlikeye atmakla' suçladı.

The Independent'ın aktardığı habere göre, normalde Nevada'da düzenlenen ve bu sene Koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal olan Burning Man Müzik Festivali'nin San Franciso'da bir plaj partisiyle kutlamak isteyen kalabalığın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı partide maske takılmadığı, sosyal mesafe önlemlerinin dikkate alınmadığı tespit edildi.

San Francisco'nun kamu sağlığı önlemleri çerçevesinde vatandaşlarından zorunlu durumlar dışında evde kalmaları, maske takmaları ve 12 kişiden fazla buluşma yapmamaları bekleniyor. Parti görüntülerinin ardından açıklama yapan San Francisco Belediye Başkanı Breed, "Bu tamamen düşüncesiz ve bencilceydi. Kutlama yapmıyorsunuz. Süreci tehlikeye atıyorsunuz. Kimsenin virüsü yaymaya bağışıklığı yok" yazdı.

Burning Man bu yıl iptal edilmeseydi 34'üncü yılında gerçekleşecekti.