Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Britanya Başbakanı Johnson'dan ilk açıklama

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Kendisine 11 gün önce Koronavirüs tanısı konan ve semptomlar nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan Britanya Başkanı Boris Johnson, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, rutin testler hastaneye gittiğini ve moralinin iyi olduğunu yazdı.

Hâlâ Koronavirüs semptomları gördüğünü söyleyen Johnson, şunları kaydetti:

"Dün gece, doktorumun tavsiyesi üzerine bazı rutin testler için hastaneye gittim. Moralim iyi; virüse karşı birlikte mücadele etmek ve herkesi güvende tutmak adına ekibimle iletişim halindeyim.

Bu zor zamanlarda bana ve diğer herkesle ilgilendikleri için Ulusal Sağlık Sistemi ekibine teşekkür etmek istiyorum. Herkes güvende kalsın, lütfen Ulusal Sağlık Sistemi'ni korumak ve hayat kurtarmak için evde kalmanız gerektiğini unutmayın."

Öte yandan Johnson'ın dün akşam hastaneye kaldırılması üzerine İskan Bakanı Robert Jenrick son durum üzerine yaptığı açıklamada Johnson'ın durumunun iyi olduğunu söylemişti. Jenrick, Başbakan Johnson'ın hâlâ hükûmeti yönetme görevini sürdürdüğünü ve en kısa zamanda Başbakanlık Konutu'na döneceğini duyurmuş, Johnson'ın hastaneye kaldırılmasının 'önlem' amaçlı olduğunu vurgulamıştı.