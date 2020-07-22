Koronavirüs nedeniyle günlük yazlık fiyatları uçuşa geçti!

Tatilciler, Koronavirüs salgını nedeniyle otel yerine müstakil evlerde kalmayı tercih edince, Aydın'ın Kuşadası ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde neredeyse boş yazlık kalmadı. Kuşadası'nda geçen sene günlük 1200 TL'ye kiraya verilen havuzlu villanın kirası bu yıl 2 bin 500 TL'ye, Marmaris'te ise geçen yıl 800 ile 1000 lira arasında olan villaların kirası, özeliklere göre 1500 ile 6 bin liraya kadar çıktı.

Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Marmaris'te, koronavirüs salgını kiralık yazlıklara ilgiyi artırdı.



Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil yapmak için Kuşadası ve Marmaris'e gelen ziyaretçiler, kalabalık otellerden uzak durup, yerine havuzu olan villa tarzı evlere yöneldi. Özellikle ilçeye yaz aylarında gelen yerli turistler daha izole bir tatil geçirmek için havuzu olan, bahçeli evlerde kalmayı tercih etti.



Bu durum ise müstakil dairelerin olduğu Kuşadası'ndaki Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ve Davutlar Mahallesi'ndeki evlerin günlük kira fiyatlarının iki katına kadar çıkmasına neden oldu.

Gayrimenkul ve Finans Uzmanı Figen Elif Çelik, Marmaris'te geçen yıl günlük 500 ila 1000 lira olan yazlık ev ve villaların fiyatının bu yıl ciddi bir artış gösterdiğini belirtip, "Tatil amaçlı gelindiği için bir evde olması gereken tüm eşyalar isteniyor. Ekstra bir mutfak aleti veya elektronik eşya istendiğinde talep karşılanıyor.



Müşteri gelmeden iki gün önce villalar bir şirket aracılığıyla koronavirüs tedbirlerine göre dezenfekte ediliyor. Müşteri tatili bittiğinde, anahtarın teslim alındığı andan itibaren temizlenip, üç gün o halde kaldıktan sonra kiraya veriliyor. Marmaris ve kırsal mahallerinde hemen hemen tüm lüks villalar kiralandı" dedi.