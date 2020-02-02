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Spor

Koronavirüs nedeniyle Formula E'nin Çin ayağı ertelendi

02 Şubat 2020 20:22

Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı Sanya E-Prix, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Formula E'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Mart'ta Çin'e bağlı Hainan Adası'nın Sanya kentinde düzenlenmesi planlanan yarışın, artan sağlık endişeleri yüzünden Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı uluslararası acil durum kararı da göz önünde bulundurularak söz konusu tarihte yapılmayacağı belirtildi.

Sanya E-Prix, karar sonrası güncellenen yarış takviminden çıkarıldı. Fakat açıklamada, durumun ilgililerce izleneceği ve şartlar iyileşirse potansiyel alternatif tarihlerin uygulanabilirliğinin inceleneceği ifade edildi.

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