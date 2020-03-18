Koronavirüs nedeniyle Ford’dan sonra Toyota da üretime ara veriyor

Avrupa’dan sonra Türkiye’de de otomotiv şirketleri fabrikalarının kapılarını kapatmaya başladı.
Dün Gölcük’teki fabrikasında üretimi 4 Nisan’a kadar durdurduğunu açıklayan Ford’dan sonra bugün de Toyota Sakarya’da bulunan fabrikada üretime 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.
Toyota bu tarihte durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini açıkladı.
Toyota’dan yapılan açıklamada, “Çalışan sağlığını birinci önceliği olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda 2 hafta süreyle üretime ara veriyor” denildi.
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