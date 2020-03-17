Koronavirüs ekonomiyi etkilemeye devam ediyor; Avrupa’da fabrikalar kapanıyor

Koronavirüs salgını Avrupa’da fabrikaların kapılarına kilit vurulmasına neden oldu. İtalyan otomotiv şirketi Fiat, dün İtalya, Sırbistan ve Polonya'daki fabrikalarında üretimi 27 Mart’a kadar durdurduğunu açıkladı. İtalya’da Ferrari ve Lamborghini fabrikalarında da üretime ara verildi.

Fransız Renault ve Peugeot da fabrikalarını kapatan şirketler arasında. Renault, Avrupa’daki on iki fabrikasında üretimi belirsiz bir tarihe kadar durdurdu. Renault’nun kararından 18 bin çalışan etkileniyor. Renault’nun Avrupa’da Slovenya ve Romanya’da da fabrikaları bulunuyor. Bursa’daki Renault fabrikası ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

Peugeot’nun da üreticisi Fransız PSA da, Avrupa’daki bir düzineden fazla fabrikasında üretimi bir hafta için ara verdi.

Airbus da Fransa’deki fabrikasında üretime 4 günlüğüne ara verdiğini açıkladı. Bir başka Fransız devi, lastik üreticisi Michelin de İtalya, İspanya ve Fransa’daki fabrikaları en az bir hafta için kapattığını duyurdu.

Alman şirketi Volkswagen de fabrikalarında üretimi iki haftalığına durdurdu. Almanya’daki fabrikaların yanı sıra Seat otomobillerin üretildiği İspanya’daki ve Skoda üretiminin yapıldığı Slovakya’da da üretime ara verildi.

Volkswagen’den yapılan açıklamada, “Çalışanlar ve ailelerinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak şu anda en önemli önceliğimiz. Ana amacımız Koronavirüsün yayılmasını mümkün olduğu ölçüde yavaşlatmak” denildi.

Türkiye’de üretim yapan uluslararası otomotiv şirketleri Fiat, Renault, Hyundai, Ford ve Toyota’nın Bursa, Adapazarı ve Kocaeli’ndeki fabrikalarında ise üretim sürüyor.

Fabrikalarda üretimin sürdüğü bir başka ülke Amerika. Amerika’da fabrika kapatma henüz gündemde değil ama salgının hız kazanması durumunda Mart sonuna doğru bu ülkede de şalterlerin ineceği belirtiliyor. Sendikalar Amerika’da işçilerin sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması için işverenlerle görüşüyor. Ford’un Kentucky’deki fabrikasında işçiler dezenfektan ve maske sağlanana kadar üretime ara verilmesi talebiyle yürüyüş yaptı.

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan otomotiv şirketlerinden Ford Otosan da Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.