Koronavirüs nedeniyle evlere kapanıldı; İstanbul'da hava kirliliği azaldı

Salgın nedeniyle büyük bir çoğunluğun eve kapanması sonucunda hava kalitesinin gözle görülür bir iyileşme sürecine girdiği görüldü. Türkiye genelinde 2 hafta önce hava kalitesi orta ve hassas derecede ölçülürken, dün 11.00 itibariyle iyi kalite olarak ölçüldü. İstanbul’da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların eve kapanmaya başlaması motorlu taşıtlarla hareketliliği büyük ölçüde azalttı. Yurt genelinde toplu taşıma ve özel araç kullanımının büyük oranda azalmasının yanı sıra kafeterya ve birçok işyerinin de kapalı olması sonucu fosil yakıt kullanımı büyük oranda azaldı. Bu durum sonucunda ise hava kalitesi gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle büyük bir kirliliğin görüldüğü İstanbul’da da hava kalitesinin orta seviyeden iyi seviyeye yükseldiği gözlemlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi’ndeki istasyon verilerinden alınan bilgiye göre, Koronavirüs vakasının Türkiye'de henüz görülmediği 5 Mart ile 19 Mart tarihi arasındaki hava kalitesinde gözle görülür bir fark ortaya çıktı.

5 Mart tarihinde İstanbul dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde hava kalitesi orta ve hassas derecedeydi. Ancak Koronavirüs önlemleri sonrasında aradan geçen 14 gün içinde hava kalitesi bazı merkezler dışında genel itibariyle iyi kalitede ölçüldü.

Türkiye genelinde birçok şehirde dün hava kalitesi iyi kalite olarak ölçüldü. Özellikle İstanbul'da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü.