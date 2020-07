Koronavirüs nedeniyle ertelenen Coachella festivali bu yıl tamamen iptal oldu

ABD'nin California eyaletinde gerçekleşen Coachella ve Stagecoach festivalleri bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) endişeleri nedeniyle iptal edildi.

ABD'de Covid-19 vakaları 2 milyonu geçerken Nisan ayından Ekim ayına ertelenen iki festival de bu yıl tamamen ertelendi.

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Coachella'da bu yıl Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott gibi isimlerin çıkması bekleniyordu. Country müzik festivali olan Stagecouch da her yıl düzenli olarak gerçekleşiyordu.

Festivallerin gerçekleşeceği Riverside bölge sağlık yetkilisi olan Cameron Kaiser, "Covid-19 salgınının yıl içinde kötüye gideceği korkuları içinde festivalin gerçekleşmesi durumunda içinin rahat etmeyeceğini söyledi.